Denver Nagetsi i Nikola Jokić nastavili su sa fenomenalnim partijama.

Četa Dejvida Adelmana u Koloradu je savladala Orlando Medžik sa 126:115, a tripl-dabl mašina iz Srbije nastavila je da melje. Jokić je na terenu proveo oko 35 minuta i imao je učinak od 23 poena (10/17 iz igre), 11 skokova i 13 asistencija, te je bio među najzaslužnijima za pobedu Nagetsa.

Nikola Jokić na meču Denver - Orlando

Orlando je bolje otvorio meč, vodio je posle prve deonice sa 25:32, ali je Denver brzo postavio stvari na svoje mesto i već na poluvremenu imao je 14 poena prednosti (68:54). Rasla je ta prednost sredinom treće četvrtine i na plus 21 (81:60), ali se gosti nisu predavali i uspeli su da smanje na jednocifren zaostatak u četvrtoj deonici (121:115).

Ipak, odbio je Denver ovaj napad Orlanda i na kraju slavio sa 126:115.

Pored Jokića koji je nastavio sa MVP partijama, u Denveru se istakao Džamal Marej sa 32 poena, kao i Kameron Džonson koji je imao dabl-dabl (19 poena, 11 skokova).

Sa druge strane, najbolji je bio Paolo Bankero koji je ostvario tripl-dabl (26 poena, 16 skokova i deset asistencija), dok je Vendel Karter imao 26 poena i devet skokova.

Denver je posle ove pobede drugi na Zapadu sa skorom 20-6, dok je Orlando sedmi na Istoku uz 15 trijumfa i 12 poraza.

