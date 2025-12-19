Slušaj vest

Dugo je Karim Abdul-Džabar držao rekord po broju asistencija jednog centra, ali ga je Srbin u noći između četvrtka i petka prestigao. Abdul-Džabar je tokom karijere imao 5.660 asistencija, a Jokić je protiv Orlanda upisao 13 uspešnih dodavanja i stigao do brojke 5.667 i prvog mesta večne liste. Iza pomenutog tandema nalazi se Vilt Čemberlejn sa 4.643 asistencije.

Šta je posebno zanimljivo?

Nikola Jokić je do 5.667 asistencija stigao posle 771 meča u NBA ligi. Sa druge strane, Karimu Abdul-Džabaru je trebalo 1.560 utakmica da stigne do brojke od 5.660. Dakle, Jokić će tek popravljati ovaj rekord i trenutno ne vidimo ko bi, čak i u daljoj budućnosti, mogao da ga prestigne.

Što se samog meča protiv Orlanda tiče, Jokić je pored 13 asistencija imao i 23 poena i 11 skokova i bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu Denvera.

Pored Jokića koji je nastavio sa MVP partijama, u Denveru se istakao Džamal Marej sa 32 poena, kao i Kameron Džonson koji je imao dabl-dabl (19 poena, 11 skokova).

Sa druge strane, najbolji je bio Paolo Bankero koji je ostvario tripl-dabl (26 poena, 16 skokova i deset asistencija), dok je Vendel Karter imao 26 poena i devet skokova.

Denver je posle ove pobede drugi na Zapadu sa skorom 20-6, dok je Orlando sedmi na Istoku uz 15 trijumfa i 12 poraza.

