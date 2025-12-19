Slušaj vest

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, odigrao je odličan meč protiv Oklahoma Siti Tandera, ali su njegovi Los Anđeles Klipersi doživeli ubedljiv poraz rezultatom 122:101.

Bogdan je za skoro 25 minuta u igri imao učinak od 14 poena, dva skoka i jedne asistencije, ali to nije bilo dovoljno protiv najboljeg tima NBA lige.

Klipersi su prvu četvrtinu rešili u svoju korist rezultatom 33:27, ali je Oklahoma posle toga dodala gas i pregazila tim iz Los Anđelesa.

Kod Tandera su bolji od ostalih bili Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena, sedam skokova i šest asistencija i Čet Holmgren koji je ubacio 22 poena i dodao sedam skokova, dok su se kod Los Anđeles Klipersa uz Bogdanovića istakli i Kavaj Lenard (26 poena, osam skokova, šest asistencija) i Džon Kolins (20 poena, četiri skoka).

