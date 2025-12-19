BOGDANOVIĆ DVOCIFREN PROTIV OKLAHOME! Bogdan dobio šansu i zaigrao kao nekada, ali su Klipersi morali da polože oružje u meču sa najboljim timom NBA lige!
Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, odigrao je odličan meč protiv Oklahoma Siti Tandera, ali su njegovi Los Anđeles Klipersi doživeli ubedljiv poraz rezultatom 122:101.
Bogdan je za skoro 25 minuta u igri imao učinak od 14 poena, dva skoka i jedne asistencije, ali to nije bilo dovoljno protiv najboljeg tima NBA lige.
Klipersi su prvu četvrtinu rešili u svoju korist rezultatom 33:27, ali je Oklahoma posle toga dodala gas i pregazila tim iz Los Anđelesa.
Kod Tandera su bolji od ostalih bili Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena, sedam skokova i šest asistencija i Čet Holmgren koji je ubacio 22 poena i dodao sedam skokova, dok su se kod Los Anđeles Klipersa uz Bogdanovića istakli i Kavaj Lenard (26 poena, osam skokova, šest asistencija) i Džon Kolins (20 poena, četiri skoka).
