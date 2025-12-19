Slušaj vest

Nezaustavljivi Luka Dončić odigrao je maestralan meč i upisao brutalan tripl-dabl u pobedi Los Anđeles Lejkersa protiv Jute u gostima (135:143).

Dončić je meč završio sa 45 poena, 14 asistencija i 11 skokova, te je poslao jasnu i moćnu poruku Nikoli Jokiću i konkurenciji da ove sezone ne odustaje od MVP trofeja.

Luka Dončić protiv Jute

Što se same utakmice tiče, bila je veoma neizvesna i do samog finiša se pobednik nije znao. Prva deonica pripala je Juti (41:32), ali su Lejkersi uzvratili i na poluvreme su otišli sa pet poena minusa (78:73).

Treća deonica takođe je bila neizvesna, ali je Juta pred poslednju četvrtinu imala četiri poena prednosti (106:102), a Lejkersi su u četvrti period odigrali bolje od rivala i na kraju stigli do zaslužene pobede rezultatom 135:143.

Pored Dončića, kod Lejkersa su se istakli i Lebron Džejms sa 28 poena, deset asistencija i sedam skokova, kao i Markus Smart koji je ubacio 17 poena. Kod Jute je bolji od ostalih bio Kejonte Džordž sa 34 poena, osam asistencija i četiri skoka.

