Denver Nagetsi i Nikola Jokić nastavili su sa pobedama i četa Dejvida Adelmana u Koloradu je savladala Orlando Medžik sa 126:115, a Srbin je na terenu proveo oko 35 minuta i imao je učinak od 23 poena (10/17 iz igre), 11 skokova i 13 asistencija, te je bio među najzaslužnijima za trijumf.

Na ovom meču Jokić je ispisao i istoriju NBA lige, te je prestigao legendarnog Karima Abdul-Džabara po broju asistencija na večnoj listi kada su centri u pitanju i sada je srpski as lider po ovom parametru.

Abdul-Džabar je tokom karijere imao 5.660 asistencija, a Jokić je, kao što smo naveli, protiv Orlanda upisao 13 uspešnih dodavanja i stigao do brojke 5.667 i prvog mesta večne liste. Iza pomenutog tandema nalazi se Vilt Čemberlejn sa 4.643 asistencije.

Ovaj nestvaran rekord oduševio je i trenera Nagetsa, Dejvida Adelmana, koji je Jokiću odao posebno priznanje posle meča. Na društvenim mrežama isplivao je snimak iz svlačionice Denvera, u kom Adelman prvo drži govor o samom meču protiv Orlanda, a onda se obraća direktno srpskom centru.

- Poslednja stvar. Najbolji asistent među centrima u istoriji NBA lige, znate li ko je bio? Karim Abdul-Džabar! A sada je to Nikola Jokić - rekao je Dejvid Adelman, a zatim je svom najboljem igraču poklonio loptu sa istorijskog meča.

