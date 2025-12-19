Slušaj vest

Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl (23 poena, 13 asistencija, 11 skokova) u pobedi Denver Nagetsa protiv Orlando Medžika (126:115) i na ovoj utakmici uspeo je da uđe u istoriju NBA lige.

Prestigao je Jokić legendarnog Karima Abdul-Džabara po broju asistencija kada su centri u pitanju i popeo se na vrh večne liste sa 5.667 uspešnih dodavanja.

Pogledajte i neke od najzanimljivijih fotki sa istorijskog meča Nikole Jokića:

Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić 3.jpg
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando
Nikola Jokić

