Nikola Jokić ušao u istoriju NBA lige: Pogledajte fotografije srpskog asa sa meča protiv Orlanda (GALERIJA)
Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl (23 poena, 13 asistencija, 11 skokova) u pobedi Denver Nagetsa protiv Orlando Medžika (126:115) i na ovoj utakmici uspeo je da uđe u istoriju NBA lige.
Prestigao je Jokić legendarnog Karima Abdul-Džabara po broju asistencija kada su centri u pitanju i popeo se na vrh večne liste sa 5.667 uspešnih dodavanja.
Pogledajte i neke od najzanimljivijih fotki sa istorijskog meča Nikole Jokića:
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando
