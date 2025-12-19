Majami je uspeo da savlada Bruklin u gostima
NBA
MAJAMI SLAVIO NA GOSTOVANJU BRUKLINU: Tim sa Floride upisao novi trijumf (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.
Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.
Svoj meč odigrali su i Bruklin Netsi i Majami Hit, a tim sa Floride upisao je pobedu rezultatom 106:95.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
