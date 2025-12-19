Slušaj vest

Nikola Jokić ispisao je nove stranice istorije NBA lige.

Srbin je stigao do brojke od 5.667 asistencija i na vrhu večne liste kada su centri u pitanju prestigao je legendarnog Karima Abdul-Džabara (5.660).

1/10 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je do 5.667 asistencija stigao posle 771 meča u NBA ligi. Sa druge strane, Karimu Abdul-Džabaru je trebalo 1.560 utakmica da stigne do brojke od 5.660. Dakle, Jokić će tek popravljati ovaj rekord i trenutno ne vidimo ko bi, čak i u daljoj budućnosti, mogao da ga prestigne.

Po završetku meča, Jokić je dao zanimljivu izjavu koja je odjeknula planetom. Pitao ga je novinar da prokomentariše rekord, a srpski centar istakao je sledeće:

- Mislim da su to stvari za posle karijere. To je neka vrsta legata na koji ću se osvrnuti kada završim karijeru, sedeći na tremu, pijući pivo i pričajući lovačke priče svojoj deci - rekao je Jokić, pa se osvrnuo na naredne izazove Nagetsa:

- Za nas je svaka utakmica važna. Imamo vremena, ali pred nama je težak raspored. Ovaj niz utakmica kod kuće započeli smo sa dve pobede, čini mi se. Imamo dobru priliku da odigramo zaista dobru utakmicu u subotu i nedelju i ako navijači dođu, nadam se da ćemo pružiti dobar meč.

Takođe, govorio je i o pobedi protiv Orlanda.

- Pobeda nije bila laka, ali mislim da smo kontrolisali utakmicu, posebno posle prve i tokom druge četvrtine. Rekao bih da smo veći deo meča držali kontrolu. Na kraju su oni počeli da igraju fizički zahtevnije. Mislim da u jednom trenutku nismo dobro reagovali, ali smo se potom sabrali i odgovorili kako treba - istakao je Nikola Jokić.

Što se samog meča protiv Orlanda tiče, pored Jokića koji je nastavio sa MVP partijama, u Denveru se istakao Džamal Marej sa 32 poena, kao i Kameron Džonson koji je imao dabl-dabl (19 poena, 11 skokova).

Sa druge strane, najbolji je bio Paolo Bankero koji je ostvario tripl-dabl (26 poena, 16 skokova i deset asistencija), dok je Vendel Karter imao 26 poena i devet skokova.

Denver je posle ove pobede drugi na Zapadu sa skorom 20-6, dok je Orlando sedmi na Istoku uz 15 trijumfa i 12 poraza.

