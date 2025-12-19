Slušaj vest

Prethodna dva meseca mladi srpski košarkaš Nikola Topić prošao je kroz pravi pakao. Dijagnostifikovan mu je rak testisa krajem oktobra i od tada je krenula njegova žestoka borba protiv opake bolesti.

Ipak, već krajem decembra, Nikola Topić se vratio na parket!

1/4 Vidi galeriju Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji će oduševiti sve u Srbiji, a na njemu se vidi kako Topić već šutira u hali i kako se polako sprema i za veća iskušenja.

Vratio se Srbin treninzima i pre nego što su to mnogi očekivali, a nadamo se da će oporavak teći dobro i da ćemo ga uskoro gledati i na utakmicama. Pogledajte snimak Topića sa treninga Oklahome:

Podsetimo, Nikola Topić je draftovan od strane Oklahome kao 12. pik prošle sezone, ali je čitavu prethodnu propustio zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.

BONUS VIDEO: