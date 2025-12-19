Slušaj vest

Denver Nagetsi i Nikola Jokić nastavili su sa fenomenalnim partijama.

Četa Dejvida Adelmana u Koloradu je savladala Orlando Medžik sa 126:115, a tripl-dabl mašina iz Srbije nastavila je da melje. Jokić je na terenu proveo oko 35 minuta i imao je učinak od 23 poena (10/17 iz igre), 11 skokova i 13 asistencija, te je bio među najzaslužnijima za pobedu Nagetsa.

1/10 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Abdul-Džabar je tokom karijere imao 5.660 asistencija, a Jokić je protiv Orlanda upisao 13 uspešnih dodavanja i stigao do brojke 5.667 i prvog mesta večne liste. Iza pomenutog tandema nalazi se Vilt Čemberlejn sa 4.643 asistencije.

Odigrao je Jokić odličan meč, imao je neke nestvarne poteze za TV špice, a jednu od njegovih minijatura podelili su i Denver Nagetsi na društvenim mrežama i to uz jasnu poruku:

- Prekini da se igraš sa njima, Jok!

Jokić je naslagao dva rivala, pa prosledio pas kakav samo on može, te je dokazao da je jedan od najboljih košarkaša ikada u NBA ligi. Ako ne verujete, pogledajte i sami...

