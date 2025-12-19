Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.

Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.

1/10 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.

Prava drama viđena je na meču Portland Trejlblejzersa i Sakramento Kingsa. Portland je slavio posle produžetka sa 134:133, a najbolji pojedinac susreta bio je Deni Avdija sa 35 poena i po pet skokova i asistencija.

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

BONUS VIDEO: