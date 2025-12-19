Slušaj vest

Nikola Jokić ispisao je nove stranice istorije NBA lige na meču u kom su Denver Nagetsi bili bolji od Orlando Medžika sa 126:115.

Srpski centar zabeležio je novi tripl-dabl (23 poena, 13 asistencija, 11 skokova), a uspeo je da dođe do brojke od 5.667 dodavanja za poene i na taj način postavi rekord NBA lige. Prestigao je Jokić legendarnog Karima Abdul-Džabara po broju asistencija kada su centri u pitanju i izbio je na vrh večne liste, a potezi koje je pravio protiv Orlanda su zaista bili magični.

Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pogađao je iz svih pozicija Jokić, vrteo rivale kao na ringišpilu, delio nestvarne asistencije... Ma, bila je ovo čista košarkaška poezija! Ako ne verujete, uverite se i sami - ovo su Jokićevi najbolji potezi sa meča između Denver Nagetsa i Orlando Medžika:

