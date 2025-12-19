OVAKO JE JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU! Nikola pogađao iz svih pozicija, vrteo rivale kao na ringišpilu, delio magične asistencije... Čista košarkaška poezija! (VIDEO)
Nikola Jokić ispisao je nove stranice istorije NBA lige na meču u kom su Denver Nagetsi bili bolji od Orlando Medžika sa 126:115.
Srpski centar zabeležio je novi tripl-dabl (23 poena, 13 asistencija, 11 skokova), a uspeo je da dođe do brojke od 5.667 dodavanja za poene i na taj način postavi rekord NBA lige. Prestigao je Jokić legendarnog Karima Abdul-Džabara po broju asistencija kada su centri u pitanju i izbio je na vrh večne liste, a potezi koje je pravio protiv Orlanda su zaista bili magični.
Pogađao je iz svih pozicija Jokić, vrteo rivale kao na ringišpilu, delio nestvarne asistencije... Ma, bila je ovo čista košarkaška poezija! Ako ne verujete, uverite se i sami - ovo su Jokićevi najbolji potezi sa meča između Denver Nagetsa i Orlando Medžika:
BONUS VIDEO: