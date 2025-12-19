Nikola Jokić ispisao je nove stranice istorije NBA lige na meču u kom su Denver Nagetsi bili bolji od Orlando Medžika sa 126:115 .

Srpski centar zabeležio je novi tripl-dabl (23 poena, 13 asistencija, 11 skokova), a uspeo je da dođe do brojke od 5.667 dodavanja za poene i na taj način postavi rekord NBA lige. Prestigao je Jokić legendarnog Karima Abdul-Džabara po broju asistencija kada su centri u pitanju i izbio je na vrh večne liste, a potezi koje je pravio protiv Orlanda su zaista bili magični.