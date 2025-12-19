Slušaj vest

Posle tri godine u Rusiji i Turskoj, 30-godišnji Rade Zagorac karijeru nastavlja na Tajvanu.

On je potpisao ugovor sa tamošnjim Kaosjung Akvasom i zatim zvanično predstavljen kao novi član ovog kluba koji je trenutno na začelju tabele tamošnjeg šampionata, u ligi od samo sedam klubova i trenutno ima učinak 4-9.

Već u naslovu svoje objave o dolasku novog igrača, Kauhsjung Akvas ističe da je Rade Zagorac ''bivši saigrač Nikole Jokića'', današnje velike NBA zvezde.

''Zagorac je visok 204 cm i bio je saigrač Nikole Jokića u košarkaškom klubu Mega Basket u Srbiji, i ima dugogodišnje iskustvo u reprezentaciji.

Zagorca su Seltiksi izabrali u drugom krugu NBA drafta 2016. godine. Nakon što je trejdovan u Memfis Grizlise, odigrao je 6 utakmica u Letnjoj ligi, prosečno beležeći 5,3 poena i 4,8 skokova. Igrao je u srpskoj profesionalnoj ligi od svoje 17. godine i bio je igrač Partizana iz Beograda, najboljeg srpskog tima. Takođe je igrao u ligama u Španiji, Rusiji i Turskoj. U sezoni 2024-25, prosečno je beležio 6,5 poena, 2,5 skokova i 0,9 asistencija.

Može se pohvaliti bogatim iskustvom u reprezentaciji, uključujući zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u košarci do 18 godina i Evropskom prvenstvu do 20 godina. Takođe je učestvovao u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2021. i kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2023. godine, prosečno beležeći 5,2 poena i 4 skoka po utakmici. On je svestrani krilni centar sa jakom igrom u post-apu i sposobnosti šuta za tri poena'', navode iz kluba.

I Zagorac je zatim izneo svoja očekivanja od ove saradnje.

''Ovaj klub ima slavnu istoriju i spreman sam da uložim svu svoju energiju, da dam sve od sebe i borim se do samog kraja za tim'', rekao je Zagorac.

On se zatim smestio u jedan tamošnji hotel, a iz kluba su se danas još jednom oglasili na Instagramu, uz zanimljivu poruku.

''Ako ga sretnete na ulici, ne zaboravite da mu pružite puno autentičnog gostoprimstvaa u stilu Kaosjunga''.

Kurir sport / Sportske.net

