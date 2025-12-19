Slušaj vest

Košarkaš PartizanaArijan Lakić osvrnuo se aktuelnu situaciju u crno-belom taboru i potragu za novim trenerom nakon odlaska Željka Obradovića početkom decembra.

Lakić je istakao da ne razmišlja o novom treneru koji će doći:

- Ne razmišljam o tome ko će doći za novog trenera. Koncentrisan sam na svaki minut, na svaki napad i odbranu. Isto kao i pre, ne menjam svoj stav - rekao je bek crno-belih, prenosi "Mozzart Sport".

Podsetimo, Lakić je u leto 2024. godine stigao u Partizan i abaligaša Zadra.

