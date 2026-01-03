Svi događaji
18:16

Penjaroja poziva na oprez!

Ne propustiteKošarka"ČVRST I ZAHTEVAN MEČ, MORAMO DA ODGOVORIMO!" Penjaroja najavio zahtevno gostovanje Partizana
Đoan Penjaroja

18:16

Šta kaže Bonga?

Ne propustiteKošarkaBONGA PRIČAO O MOTIVACIJI PRED GOSTOVANJE U ČAČKU: Košarkaš Partizana otkrio šta sutra mora da se uradi!
Isak Bonga KK Partizan

18:15

Pročitajte izjavu trenera Borca!

Ne propustiteKošarka"NEMA POTREBE PUNO PRIČATI O KVALITETU KOJI POSEDUJE PARTIZAN" Trener Borca sa puno respekta najavio spektakl u Čačku!
ocokoljic_kls_je_ozbiljna_liga_i_njen_rast_i_razvoj_su_kljuc_razvoja_srpske_kosarke.jpg

18:15

Šta kažu kladionice?

Ne propustiteKvotaBORAC NEMA NIKAKVE ŠANSE PROTIV PARTIZANA! Crno-beli su apsolutni favoriti, pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
Sterling Braun

18:14

Ko prenosi utakmicu?

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN U ČAČKU OTVARA 2026! Crno-bele na početku godine izaziva Borac! Evo gde i kada možete gledati utakmicu
KK Partizan