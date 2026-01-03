Košarkaši Partizana danas od 20.30 gostuju Borcu u Čačku u sklopu 13. kola ABA lige.

Crno-beli su ove sezone u regionalnom takmičenju izgubili samo jednu utakmicu - u gostima Dubaiju u 5. kolu i zauzima drugo mesto sa devet pobeda, dok je pomenuti tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na prvom mestu sa učinkom od 10 pobeda bez poraza.

Borac je na sedmom mestu sa tri pobede i sedam poraza. Čačani su u četiri utakmice na domaćem terenu ostvarili po dva trijumfa i poraza.