Borac - Partizan: 20.30
Košarka
BORAC - PARTIZAN: Crno-beli gostovanjem u Čačku otvaraju 2026. godinu!
Crno-beli su ove sezone u regionalnom takmičenju izgubili samo jednu utakmicu - u gostima Dubaiju u 5. kolu i zauzima drugo mesto sa devet pobeda, dok je pomenuti tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na prvom mestu sa učinkom od 10 pobeda bez poraza.
Borac je na sedmom mestu sa tri pobede i sedam poraza. Čačani su u četiri utakmice na domaćem terenu ostvarili po dva trijumfa i poraza.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Uživo
Reaguj
1