Slušaj vest

Zanimljiva noć u NBA ligi ostala je za nama. 

Veče između subote i nedelje obeležili su Nikola Jović koji je odigrao sjajno protiv Jute, Luka Dončić koji je ponovo uništio Dalas, ali i Čikago Bulsi koji su povukli iz upotrebe dres Derika Rouza.

Nikola Jović na meču protiv Jute
profimedia-1069086176.jpg
profimedia-1069110092.jpg

 Nas definitivno najviše raduje buđenje Jovića, a pored ovih uzbuđenja odigran je meč između Orlanda i Klivlenda.

Nikola Jović na meču protiv Jute Foto: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Kavalirsi su stigli do veoma važne pobede i srušili su Orlando u gostima rezultatom 119:105, a detalje sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:

Tristan Vukčević
Otkazan meč Golden Stejta i Minesote
profimedia-1050178621.jpg
Šej Gildžes-Aleksander

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir