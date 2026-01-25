Klivlend Kavalirsi bili su bolji od Orlanda u gostima.
NBA
KAVALIRSI SLAVILI U ORLANDU: Klivlend stigao do važne pobede (VIDEO)
Zanimljiva noć u NBA ligi ostala je za nama.
Veče između subote i nedelje obeležili su Nikola Jović koji je odigrao sjajno protiv Jute, Luka Dončić koji je ponovo uništio Dalas, ali i Čikago Bulsi koji su povukli iz upotrebe dres Derika Rouza.
Nas definitivno najviše raduje buđenje Jovića, a pored ovih uzbuđenja odigran je meč između Orlanda i Klivlenda.
Nikola Jović na meču protiv Jute Foto: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia
Kavalirsi su stigli do veoma važne pobede i srušili su Orlando u gostima rezultatom 119:105, a detalje sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:
