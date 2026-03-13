Francuski košarkaš Viktor Vembanjama prestigao je Nikolu Jokića i nalazi se na drugom mestu MVP trke nakon najnovijeg preseka.

Posle dužeg perioda u kojem su trkom dominirali Šej Gildžus-Aleksander i Nikola Jokić, u sam vrh se probio i mladi centar San Antonio Sparsa.

Nikola Jokić na utakmici protiv San Antonija

Kako se navodi na sajtu "NBA.com", Vembanjama je poslednjih nedelja podigao formu na još viši nivo i uspeo da se umeša u borbu za najprestižnije individualno priznanje u NBA.

- Francuski košarkaš briljira na oba kraja terena. Osim što je postao jedan od glavnih kandidata za nagradu za najboljeg defanzivca lige, trenutno je i lider NBA po broju blokada. U poslednjih 11 utakmica prosečno beleži čak 4,3 blokade, uz niz dominantnih skakačkih partija od čak sedam mečeva sa dvocifrenim brojem skokova, a rekord u tom periodu iznosi 17 - stoji u tekstu.

MVP trka, top 5

1. Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma)

2. Viktor Vembanjama (San Antonio)

3. Nikola Jokić (Denver)

4. Luka Dončić (LA Lejkersi)

5. Kejd Kaningem (Detroit)

