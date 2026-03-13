Pre tačno tri godine, 13. marta 2023. košarkaši Partizana ostvarili su ključnu pobedu u ligaškom delu ABA lige nad večitim rivalom Crvenom zvezdom (92:81) i tako obezbedili prednost domaćeg terena u plej-ofu i kasnije trofej regionalnog šampiona trijumfom u finalu nad Zvezdom u pet utakmica.

Ipak, taj okršaj prošao je ostao upamćen po sukobu Matijasa Lesora, tada centra Partizana i Filipa Petruševa, bivšeg asa Crvene zvezde.

Matijas Lesor u dresu Partizana

Lesor je po završetku meča krenuo da se obračuna sa srpskim centrom, ali je na svu sreću zaustavljen.

Kasnije, Petrušev je u policiji dao izjavu o tom događaju, a Lesor je prošao kažnjen od strane ABA lige sa pet mečeva ne igranja.

Najefikasniji kod pobedničkog sastava tada je bio Matijas Lesor sa 27 poena, a pratili su ga Zek Ledej sa 17 i Dante Egzum sa 15 poena.

Sa druge strane, kod crveno-belih glavnu reč je vodio Fakundo Kampaco sa 21 postignutim poenom, a podršku je imao u Luki Mitroviću sa 15 i Benu Bentilu sa deset poena.

