FRKA, TUČA I INCIDENT! Kako je i zbog čega Filip Petrušev završio u policiji? Dan koji se ne zaboravlja! (VIDEO)
Pre tačno tri godine, 13. marta 2023. košarkaši Partizana ostvarili su ključnu pobedu u ligaškom delu ABA lige nad večitim rivalom Crvenom zvezdom (92:81) i tako obezbedili prednost domaćeg terena u plej-ofu i kasnije trofej regionalnog šampiona trijumfom u finalu nad Zvezdom u pet utakmica.
Ipak, taj okršaj prošao je ostao upamćen po sukobu Matijasa Lesora, tada centra Partizana i Filipa Petruševa, bivšeg asa Crvene zvezde.
Lesor je po završetku meča krenuo da se obračuna sa srpskim centrom, ali je na svu sreću zaustavljen.
Kasnije, Petrušev je u policiji dao izjavu o tom događaju, a Lesor je prošao kažnjen od strane ABA lige sa pet mečeva ne igranja.
Najefikasniji kod pobedničkog sastava tada je bio Matijas Lesor sa 27 poena, a pratili su ga Zek Ledej sa 17 i Dante Egzum sa 15 poena.
Sa druge strane, kod crveno-belih glavnu reč je vodio Fakundo Kampaco sa 21 postignutim poenom, a podršku je imao u Luki Mitroviću sa 15 i Benu Bentilu sa deset poena.
