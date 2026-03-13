Slušaj vest

Košarkaš Splita Dimejdžo Vigins je u utakmici protiv Kvarnera srušio konstrukciju koša.

Pred kraj prvog poluvremena, Vigins je zakucao sa dve ruke, nakon čega je za sobom povukao i konstrukciju.

Amerikanac je pao na parket, a tabla i obruč završili su na njemu.

Srećom, prošao je bez povrede, nakon čega su mu saigrači i protivnički igrači pomogli da se pridigne.

Susret je bio zaustavljen dok se konstrukcija nije popravila, pri rezultatu 48:47 za Kvarner.

Pogledajte tu situaciju!

BONUS VIDEO:

Navijači Zvezde napunili Arenu na meču sa Fenerbahčeom Izvor: Kurir