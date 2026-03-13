Dimejdžo Vigins iz Splita srušio konstrukciju koša tokom utakmice protiv Kvarnera, ali srećom prošao bez povreda.
UŽAS U HRVATSKOJ! Košarkaš Splita zakucao, konstrukcija mu pala na glavu! (VIDEO)
Košarkaš Splita Dimejdžo Vigins je u utakmici protiv Kvarnera srušio konstrukciju koša.
Pred kraj prvog poluvremena, Vigins je zakucao sa dve ruke, nakon čega je za sobom povukao i konstrukciju.
Amerikanac je pao na parket, a tabla i obruč završili su na njemu.
Srećom, prošao je bez povrede, nakon čega su mu saigrači i protivnički igrači pomogli da se pridigne.
Susret je bio zaustavljen dok se konstrukcija nije popravila, pri rezultatu 48:47 za Kvarner.
Pogledajte tu situaciju!
