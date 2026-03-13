Košarkaši Krke pobedili su posle produžetka na gostujućem terenu Zadar 72:66 (25:16, 17:14, 10:17, 11:16, 9:3), u utakmici trećeg kola plej-auta u ABA ligi.
Košarka
KRKA PREŽIVELA TRILER U ZADRU: Tim iz Novog Mesta slavio posle produžetka u plej-autu ABA lige
Slušaj vest
Svi igrači Krke upisali su se među strelce, a najefikasniji su bili Niko Bavčić sa 17 poena uz devet skokova i šest asistencija i Suhmejl Maton sa 12 poena uz šest skokova.
Žak Smrekar dodao je osam poena i devet skokova, a Jan Rebec takođe osam poena.
U ekipi Zadra Lovro Mazalin imao je 19 poena i 10 skokova, Vladimir Mihailović 18 poena, četiri skoka i četiri asistencije, a Marko Ramljak osam poena i sedam skokova.
Obe ekipe imaju po sedam pobeda i 12 poraza, Zadar na 10. a Krka na 11. mestu na tabeli.
(Beta)
Reaguj
Komentariši