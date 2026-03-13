Svi igrači Krke upisali su se među strelce, a najefikasniji su bili Niko Bavčić sa 17 poena uz devet skokova i šest asistencija i Suhmejl Maton sa 12 poena uz šest skokova.

Žak Smrekar dodao je osam poena i devet skokova, a Jan Rebec takođe osam poena.

U ekipi Zadra Lovro Mazalin imao je 19 poena i 10 skokova, Vladimir Mihailović 18 poena, četiri skoka i četiri asistencije, a Marko Ramljak osam poena i sedam skokova.

Obe ekipe imaju po sedam pobeda i 12 poraza, Zadar na 10. a Krka na 11. mestu na tabeli.

(Beta)