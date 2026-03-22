Zvezda je nakon ove pobede na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti. Obe ekipe imaju skor 15-5, ali crveno-beli bolji međusobni skor.

Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović na konferenciji za medije.

"Izuzetno sam zadovoljan pobedom i načinom na koji je ostvarena, imali smo problem bilo kakve pripreme. Iz jake utakmice i poraza u Atini, praktično nismo ni imali salu, sve je to bilo danas, našli smo način, u većem delu meča bila je dobra energija, veliki broj pogođenih trojki, što nije bio slučaj u prethodnim utakmicama. Imali smo 28 asistencija, jako bitan podatak."

Objasnio je situaciju sa Monekeom i Izunduom.

"Iznenadne situacije, pričajući o Izunduu, čovek se na parkingu sagne i eto, problem sa zadnjom ložom. Nema veze sa terenom. Danas se Moneke uhvatio za leđa i nije mogao da igra. Moramo da se adaptiramo, nama je cele sezone tako. Stalno pričamo o povredama, nekima koji izlaze iz rotacije, druge hemije, nije lako sve to ukloptiti. Zbog toga sam srećan zbog pobede, mislim da je minutaža dobro raspoređena. U sredu nas čeka utakmica sezone"

Navijači maštaju o fajnal foru.

"Negde se spominjalo da je cilj odlazak na F4, nije lako sve hendlovati. Sve ove male pobede su bitne, svi porazi su veliki porazi, moramo da naučimo mnogo toga u hodu, kada je u pitanju iskustvo. Bez obzira na sve, postoji veliko zajedništvo, mora na nešto dobro da izađe."

Obradović je rekao da mu je ovo jako pobeda.

"Meni nije bilo rečeno da je ovo nevažna, već jako važna utakmica. Ovo je Partizan, utakmice sa njima su uvek posebna grupa i tako te ljudi ocenjuju. Mnogo je važno da nismo imali veliku potrošnju, neka ovo bude jak trening pred ono što nas čeka."

Pohvalio je Partizan.

"Nema lake pobede. Oni igraju super, imaju super trenera, imaju glavu i rep, ali nemaju ono što mi imamo već pet meseci - da sve moramo. Kome će šta pomoći u završnici, videćemo, ja volim ova jaka očekivanja, to je uvek ispred Zvezde."

Arena nije bila ispunjena kao na mečevima Evrolige.

"To je poznato, da nije ista podrška u Evroligi i ABA ligi, to je otežavajuća okolnost, komšije nemaju taj problem. Više bih voleo da je drugačije, zna se šta nama znače Zvezdini navijači, hvala ovim ljudima koji su tu bili, korektno su navijali."

Šta je prelomilo meč?

"Polako se vraća i Tajson Karter, on je bio među prvim pojačanjima, noge su mu tu sve bolje. Nisu samo trojke Dobrića, bilo je tu još mnogo stvari koje su prelomile utakmicu. Ima još mnogo stvari koje moramo da poradimo, pogotovo kada je reč o iskustvu, mogli bismo nekada da iznudimo faul na šutu za tri poena. Dobrić je iskočio, Kalinić je imao sjajnu rolu u odbrani, drago mi je i da je Jago imao dobar meč, stavljen je u nezgodnu situaciju."

Crveno-beli imaju ključne utakmice na oba fronta.

"Partizan i Dubai imaju prednost, teško ćemo ih dostići, negde je morala da bude neka žrtva. Nama je uvek glavni cilj i fokus Evroliga, glavna energija ide na Evroligu, a posle ćemo misiti o ABA ligi, kada dođe do toga", objasnio je Obradović.

Za kraj, govorio je i o nešto slabijim partijama Džordana Nvore u poslednje vreme.

"Imao je samopouzdanje, pričalo se čak i o MVP nagradi. Ali, ljudi se spremaju, skautiraju ga. On je neobičan igrač, nekada su neki njegovi šutevi na liniji, ranije ih je pogađao, sada baš i ne. Zadatak nas svih je da mu nađemo mesto, da kroz neke akcije uđe u bolje pozicije i bolje šuteve", zaključio je Obradović.

