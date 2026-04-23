U užurbanom ritmu prestonice, gde se poznata lica često smenjuju brže nego godišnja doba, retki su trenuci kada se može sresti legenda kakva je Aleksandar Đorđević.

Proslavljeni košarkaš i trener, čovek čije ime decenijama izaziva poštovanje širom sveta, ovih dana boravi u Beogradu i, kako to obično biva, trudi se da vreme provede daleko od reflektora.

Uvek u žiži

Ipak, kako to često ide sa velikim imenima, pokušaji da ostane neprimećen nisu uvek uspešni.

Naime, košarkaški as je viđen u jednom poznatom restoranu u srcu prestonice, gde je u opuštenoj atmosferi uživao u društvu bliskih prijatelja. Bez pompe i velike pratnje, odeven ležerno, delovao je kao svaki drugi gost koji je odlučio da predahne od svakodnevnih obaveza. Ipak, njegovo prisustvo nije moglo da prođe nezapaženo prepoznali su ga i gosti i osoblje, ali su, u duhu poštovanja, većinom odlučili da ga ne ometaju.

Poznato je da Đorđević veći deo godine provodi u inostranstvu, posvećen profesionalnim obavezama koje ga vode širom Evrope i sveta. Upravo zbog toga, njegovi dolasci u Beograd imaju posebnu težinu kako za njega, tako i za one koji ga godinama prate i cene. Iako retko boravi u rodnom gradu, svaki povratak koristi da se vidi sa ljudima koji su mu najbliži.

Dan u restoranu proteklo je u razgovoru i sećanjima, daleko od sportskih terena, ali sećanja na prijateljstvo sa Duškom Vujoševićem na čijoj sahrani se pojavio. Oni koji su se zatekli u blizini mogli su da primete da je atmosfera bila prijatna i jednostavna.

Želi da bude neprimetan

Ipak, uprkos želji da ostane u senci, harizma i prepoznatljivost jednog od najvećih srpskih košarkaša učinili su svoje. Pogledi su se povremeno okretali ka njegovom stolu, a poneki osmeh i diskretan pozdrav otkrivali su da je njegovo prisustvo primećeno.

Đorđević, naviknut na pažnju javnosti još od igračkih dana, sve je prihvatio sa dozom šarma i smirenosti. Bez želje da pravi spektakl, ali ni da ignoriše one koji su ga prepoznali, ostao je dosledan sebi jednostavan, neposredan i svoj. Trenutno je bez angažmana, te je jasno da je želeo da nekoliko dana provede u našem glavnom gradu.

Ovakvi trenuci podsećaju da, uprkos globalnoj karijeri i brojnim uspesima, veze sa rodnim gradom i dragim ljudima ostaju neprocenjive. A kada se legenda poput Aleksandra Đorđevića pojavi u Beogradu, čak i naizgled obično veče dobija posebnu težinu.