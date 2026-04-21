Košarkaš Minesote, Džejden Mekdenijels, izazvao je pravu buru u javnosti nakon pobede nad Denver Nagetsima u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Zapadne konferencije.

Ozbiljno se Amerikanac navrzao na Nikolu Jokića u ovoj uzbuljivoj seriji. U prvom meču kukavički je s leđa gurnuo srpskog košarkaša, što je izazvalo negodovanje navijača i stručne javnosti, ali to mu nije bilo dovoljno... Ono što je usledilo posle druge utakmice dodatno je podiglo tenzije.

Američki košarkaš bez zadrške kritikovao je javno defanzivne sposobnosti Nikole Jokića i njegovih saigrača.

"Išli smo na Jokića, Džamala, na sve loše defanzivce. Tim Hardvej, Kem Džonson, Eron Gordon - čitav tim" rekao je Mekdenijels.

Na dodatno pitanje novinara da li zaista smatra da je kompletna ekipa Denvera defanzivno slaba, bio je još direktniji:

"Da, svi su oni loši defanzivci. Oni nemaju igrače koji mogu da zaštite obruč. Čak i ako je Jokić tamo, mi smo mnogo atletski moćniji. Samo treba da završimo akcije kada ih probijemo".

Ovakve reči brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale lavinu reakcija, posebno među navijačima Nagetsa i poštovaocima igre Nikole Jokića.

Jasno je da će ove izjave dodatno podgrejati atmosferu pred nastavak serije, u kojoj se očekuje žestok odgovor Denvera kako na terenu, tako i van njega.