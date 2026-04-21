Košarkaši Dubaija savladali su Bosnu sa 92:64 u poslednjem kolu plej-of grupe ABA lige.

Ovom pobedom Dubai je obezbedio prednost domaćeg terena u polufinalu i evetualnom finalu.

Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan je na kraju zuazueo drugo mesto i u potencijalnom finalu neće biti domaćin u pohodu ka od odbrani regionalnog trofeja.

Crvena zvezda je zauzela treće mesto, a Budućnost četvrto. Potencijalni večiti derbi ćemo gledati već u polufinalu i ta serije se igra na dve pobede.

Izvor: Kurir