Košarkaši Filadelfije savladali su na gostovanju Boston rezultatom 111:97 i izjednačili na 1:1 u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije.

Junak utakmice bio je ruki Filadelfije Vi-Džej Edžkomb, koji je meč završio sa 30 poena i 10 skokova.

Mladi as File odigrao je impresivan meč uprkos bolovima koje je trpeo nakon nezgodnog pada na leđa koji je doživeo već na startu meča.

Edžkomb je postao prvi ruki još od Tima Dankana 1998. godine, koji je u plej-ofu upisao najmanje 30 poena i 10 skokova.

Veliku podršku imao je u Tajrisu Maksiju, koji je ubacio 29 poena i zabeležio devet asistencija, dok je Fila pogodila čak 19 trojki iz 39 pokušaja i tako se iskupila za težak poraz u prvoj utakmici.

U redovima Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 36 poena, dok je Tejtum zabeležio 19.

Serija se sada seli u Filadelfiju.

