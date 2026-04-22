"JOKIĆ JE OVO SHVATIO LIČNO - SAD JE RAT" Sramno ponizio Srbina, pa dobio žestok odgovor legende NBA!
Proslavljeni NBA as Karlmelo Entoni žestoko je iskritikovao igrača Minesote Džejdena Mekdenijelsa.
Ozbiljno se Amerikanac navrzao na Nikolu Jokića. U prvom meču kukavički je s leđa gurnuo srpskog košarkaša, što je izazvalo negodovanje navijača i stručne javnosti, ali to mu nije bilo dovoljno... Ono što je usledilo posle druge utakmice dodatno je podiglo tenzije. Američki košarkaš bez zadrške kritikovao je javno defanzivne sposobnosti Nikole Jokića i njegovih saigrača.
Podsetimo, Jokića i njegove saigrače, nazvao je "lošim defanzivcima", što je izazvalo burne reakcije NBA javnosti.
Gostujući u emisiji "NBA Showtime" na NBC televiziji, Entoni je jasno poručio da ovakve izjave menjaju tok cele serije i podižu tenziju na potpuno novi nivo.
"To je razgovor za odrasle ljude. Nisi okolišao, prozvao si ih imenom i prezimenom. Nisi samo rekao da se Denver loše brani, već si upro prstom u Jokića, Mareja i Gordona. Kada pokažeš takvu vrstu drskosti, onda je rat počeo"“, rekao je Entoni.
Proslavljeni as Nagetsa smatra da će ove reči dodatno motivisati trostrukog MVP-ja iz Srbije.
"Ovo je sada lično. "Džoker" sedi i razmišlja: "Spremio sam nešto za tebe". Pitanje je da li Minesota može da isprati taj intenzitet, jer ovo je sada šah, ovo je rat. Uzeli su pobedu u Denveru, puni su samopouzdanja, ali sada to moraju da potvrde. Ako ne pobede u trećoj utakmici, cela priča se menja, a poruka koju je poslao odjekuje svuda", dodao je Entoni.