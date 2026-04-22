Proslavljeni NBA as Karlmelo Entoni žestoko je iskritikovao igrača Minesote Džejdena Mekdenijelsa.

Ozbiljno se Amerikanac navrzao na Nikolu Jokića. U prvom meču kukavički je s leđa gurnuo srpskog košarkaša, što je izazvalo negodovanje navijača i stručne javnosti, ali to mu nije bilo dovoljno... Ono što je usledilo posle druge utakmice dodatno je podiglo tenzije. Američki košarkaš bez zadrške kritikovao je javno defanzivne sposobnosti Nikole Jokića i njegovih saigrača.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Podsetimo, Jokića i njegove saigrače, nazvao je  "lošim defanzivcima", što je izazvalo burne reakcije NBA javnosti.

Gostujući u emisiji "NBA Showtime" na NBC televiziji, Entoni je jasno poručio da ovakve izjave menjaju tok cele serije i podižu tenziju na potpuno novi nivo.

"To je razgovor za odrasle ljude. Nisi okolišao, prozvao si ih imenom i prezimenom. Nisi samo rekao da se Denver loše brani, već si upro prstom u Jokića, Mareja i Gordona. Kada pokažeš takvu vrstu drskosti, onda je rat počeo"“, rekao je Entoni.

Džejden Mekdenijels
Džejden Mekdenijels Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Proslavljeni as Nagetsa smatra da će ove reči dodatno motivisati trostrukog MVP-ja iz Srbije.

"Ovo je sada lično. "Džoker" sedi i razmišlja: "Spremio sam nešto za tebe". Pitanje je da li Minesota može da isprati taj intenzitet, jer ovo je sada šah, ovo je rat. Uzeli su pobedu u Denveru, puni su samopouzdanja, ali sada to moraju da potvrde. Ako ne pobede u trećoj utakmici, cela priča se menja, a poruka koju je poslao odjekuje svuda", dodao je Entoni.

Nikola Jokić ljut posle poraza Denvera Izvor: TV Arena sport