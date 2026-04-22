Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) poslednjeg, osmog kola Top 8 faze ABA lige.

Partizan je pobedio Crvenu zvezdu kao domaćin sa 81:74, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Bonga.

Partizan - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

On je za 29 minuta na parketu upisao 17 poena, sedam skokova i tri asistencije, što mu je donelo indeks korisnosti 28. ; Partizan je Top 8 fazu ABA lige završio kao drugi na tabeli sa 21 pobedom i tri poraza, koliko ima i prvoplasirani Dubai, ali je drugi zbog slabijeg međusobnog duela.

Isak Bonga crta akcije u Partizanu