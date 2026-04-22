Košarkaši Mege do 19 godina plasirali su se u finale ABA lige u toj uzrastnoj kategoriji, pošto su u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" pobedili Cedevita Olimpiju sa 94:82 (21:27, 29:25, 18:16, 26:14).
MLADI KOŠARKAŠI MEGE U FINALU ABA LIGE: Beogradski tim slavio nad Cedevita Olimpijom
Najefikasniji u ekipi Mege bio je Pavle Bačko sa 26 poena, uz pet skokova i tri asistencije, Andrej Lučić je dodao 14 poena, uz osam asistencija i pet skokova, dok su po 12 poena postigli Vukašin Mušikić (pet skokova), Nikola Karalić (tri skoka) i Vuk Danilović (sin Predraga Danilovića).
U ekipi iz Ljubljane najbolji učinak su imali Derin Džan Ustun (sedam asistencija i pet skokova) i Mark Morano Mahmutovič sa po 21 poenom, a 19 poena je upisao Kameron Uindo, uz četiri uhvaćene lopte.
Mega brani titulu u ovoj kategoriji, a u finalu u četvrtak igraju protiv pobednika večerašnjeg meča Crvene zvezde i Zadra (20.15).
(Beta)
