Najefikasniji u ekipi Mege bio je Pavle Bačko sa 26 poena, uz pet skokova i tri asistencije, Andrej Lučić je dodao 14 poena, uz osam asistencija i pet skokova, dok su po 12 poena postigli Vukašin Mušikić (pet skokova), Nikola Karalić (tri skoka) i Vuk Danilović (sin Predraga Danilovića).

U ekipi iz Ljubljane najbolji učinak su imali Derin Džan Ustun (sedam asistencija i pet skokova) i Mark Morano Mahmutovič sa po 21 poenom, a 19 poena je upisao Kameron Uindo, uz četiri uhvaćene lopte.

Mega brani titulu u ovoj kategoriji, a u finalu u četvrtak igraju protiv pobednika večerašnjeg meča Crvene zvezde i Zadra (20.15).

(Beta)