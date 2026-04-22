Košarkaši Crvene zvezde do 19 godina plasirali su se u finale ABA lige u toj uzrastnoj kategoriji, pošto su u hali "Aleksandar Nikolić" pobedili Zadar sa 89:86 (27:25, 25:15, 18:22, 19:24).
ABA LIGA
ZVEZDA I MEGA ZA TROFEJ ABA LIGE: Mladi košarkaši crveno-belih u velikom finalu!
Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Egor Riabov sa 19 poena, uz sedam skokova, dok su po 16 poena dodali Andrej Božić (četiri skoka) i Filip Raičević (tri skoka).
U ekipi Zadra bolji od ostalih je bio Luka Bičić sa 36 poena, osam skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte, a Toni Josipović je upisao 20 poena i pet uhvaćenih lopti.
Ranije danas Mega je u prvom polufinalu pobedila Cedevita Olimpiju sa 94:82.
Zadar se sutra od 17.30 u borbi za treće mesto sastaje sa Cedevita Olimpijom, dok Zvezda i Mega finalni meč igraju od 20.15.
