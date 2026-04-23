Slušaj vest

Košarkaši Oklahome nastavili su da gaze ka narednoj rundi plej-ofa i stigli su do druge pobede protiv Finiksa.

Sada je rezultat bio 120:107, a najbolji na terenu bio je Šej Gildžes-Aleksander.

Kanadski as odigrao je u MVP stilu i o njegovoj brutalnoj partiji bruji čitava Amerika. Šej je meč završio sa 37 poena i devet asistencija i potvrdio je da je zasluženo u najužem krugu favorita za MVP trofej ove sezone

Šej Gildžes-Aleksander na meču Oklahoma - Finiks Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Pred meč mu je uručena i nagrada za najboljeg "clutch" igrača NBA lige i to kao da mu je bio motiv više da razbije Finiks.

Utakmicu je obeležila i povreda Džajlena Vilijamsa koji je zbog problema sa ložom susret završio u trećoj četvrtini, a do tada je imao 19 poena koliko je do kraja meča upisao i Čet Holmgren.

U redovima Finiksa najefikasniji je bio Dilon Bruks sa 30 poena.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

BONUS VIDEO: