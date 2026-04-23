NESTVARNA PARTIJA - ŠEJ U MVP MODU! Gildžes-Aleksander DEMOLIRAO ekipu Finiksa: O kanadskom asu bruji čitava Amerika! (VIDEO)
Košarkaši Oklahome nastavili su da gaze ka narednoj rundi plej-ofa i stigli su do druge pobede protiv Finiksa.
Sada je rezultat bio 120:107, a najbolji na terenu bio je Šej Gildžes-Aleksander.
Kanadski as odigrao je u MVP stilu i o njegovoj brutalnoj partiji bruji čitava Amerika. Šej je meč završio sa 37 poena i devet asistencija i potvrdio je da je zasluženo u najužem krugu favorita za MVP trofej ove sezone
Pred meč mu je uručena i nagrada za najboljeg "clutch" igrača NBA lige i to kao da mu je bio motiv više da razbije Finiks.
Utakmicu je obeležila i povreda Džajlena Vilijamsa koji je zbog problema sa ložom susret završio u trećoj četvrtini, a do tada je imao 19 poena koliko je do kraja meča upisao i Čet Holmgren.
U redovima Finiksa najefikasniji je bio Dilon Bruks sa 30 poena.
