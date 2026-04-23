Košarkaši Detroit Pistonsa konačno su prekinuli crni niz koji traje još od 2008. godine.

Pistonsi su posle 18 godina upisali plej-of pobedu na domaćem terenu pošto su bili bolji od Orlando Medžika rezultatom 98:83.

Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Kejd Kaningem obeležio je ovaj meč sa 27 poena, 11 asistencija i šest skokova, a pratili su ga Tobajas Heris sa 16, Džejlen Duren i Ausar Tompson sa po 11 i Dankan Robinson i Ajzea Stjuart sa po deset poena.

U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Džejlen Sags sa 19 poena, dok je Paolo Bankero dodao 18

Sada je u ovoj seriji 1:1 u pobedama i jasno je da nas čeka velika drama.

