Mekdenijels je javno kritikovao defanzivu Nagetsa, a iz Denvera je stigla reakcija i nema dileme da nas čeka haos i pravi rat u nastavku ove serije.

Kristijan Braun istakao je kako nije iznenađen ovim rečima.

- Ne, nisam iznenađen, mislim da je to deo rivalstva. Igrali smo sa njima toliko puta da je ovo očekivano. On iznosi svoju istinu i ono u šta veruje, mi ćemo im dozvoliti da to rade. Naše je da gledamo svoja posla i rešavamo stvari na našoj strani - istakao je Braun, pa dodao:

- Ne bi trebalo da ti treba neko da ti pali vatru u plej-ofu. Ako ti to treba u ovom trenutku, verovatno si promašio i vreme i mesto. Nismo zabrinuti zbog komentara, jedino o čemu razmišljamo je da Denver Nagetsi igraju dobru košarku u trećoj utakmici.

Dejvid Adelman se takođe osvrnuo na izjavu Mekdenijelsa.

- Jedva čekam njegov podkast! Postali smo veoma lenji kao društvo. Čujete razne stvari, a ja se pitam koliki je naš defanzivni rejting u ovoj seriji? Posle dve utakmice on je 109. To je šesti najbolji učinak u celom plej-ofu. Samo sam se pitao... Sledeće pitanje - ostalap ke Adelman.

Za kraj Adelman se osvrnuo na činjenicu da je Mekdanijels direktno imenovao igrače Denvera u svom izlaganju.

- On je veoma dobar igrač, ali danas svi imaju platformu da se oglase. To što priča će mu verovatno pomoći da skupi pratioce na društvenim mrežama - zaključio je on.

Naredni meč Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi igraju u noći između četvrtka i petka od 03.30, a domaćini su Vukovi.

