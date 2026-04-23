Snimak sa utakmice Oklahoma - Finiks je izazvao puno pažnje.
NI SAM SEBI NE BI OVAKO SUDIO! POJAVIO SE SNIMAK KOJI JE IZAZVAO LAVINU KOMENTARA! Pogledajte kako je zaštićen NBA MVP
Oklahoma, aktuelni šampion, pobedio je i protiv Finiksa i u drugoj utakmici prve runde plej-ofa i to rezultatom 120:107.
Najbolji na ovoj utakmici je bio i aktuelni MVP lige Šej Gildžes-Aleksander koji je postigao 37 poena, uz devet asistencija.
Međutim, opet se govori o tretmanu koji Kanađanin ima kod od strane sudija i očiglednoj zaštiti. Zaista ne deluje da je kriterijum jednak za obe ekipe kada igra Gildžes-Aleksander.
Šej Gildžes-Aleksander na meču Oklahoma - Finiks Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia
Jedan snimak je izazvao puno pažnje i komentara.
Na njemu je prikazano zbog čega je Devinu Bukeru, najboljem košarkašu Finiksa, dosuđen faul u napadu, a odmah nakon toga na drugoj strani i faul pri šutu nad Gildžes-Aleksanderom.
Pogledajte tu situaciju:
