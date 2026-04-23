Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa gostovaće Minesoti u trećem meču plej-of serije NBA lige (petak 3.30), a uoči ovog duela Nikola Jokić i ekipa dobili su nove loše vesti.

Probleme sa povredama pred susret u Minesoti imaju Pejton Votson i Eron Gordon. Prvog sigurno neće biti u timu i to je bilo donekle očekivano jer ga povrede muče od februara i treći put pravi pauzu, ali je stanje Gordona ono što brine i ono čemu se Nagetsi nisu nadali.

Eron Gordon je sada pod znakom pitanja zbog problema sa listom leve noge i Dejvid Adelman i njegov medicinski tim još nisu odlučili da li će ga koristiti na idućoj utakmici.

Nikola Jokić i Eron Gordon

Njegov izostanak mogao bi da donese velike probleme u reketu, te bi Jokić morao dodatno da se pomuči kako bi Nagetse vodio do pobede. Ipak, postoji nada da će se Gordon naći na terenu, a više će se znati pred sam susret.

BONUS VIDEO: