KK Crvena zvezda završio je učešće u Evroligi na prvoj prepreci u plej-inu, porazom od Barselone.

A, ambicije crveno-belih bile su ogromne ove sezone u Evroligi.

Razočarali navijače završnicom u Evroligi - Košarkaši Crvene zvezde i trener Saša Obradović

Ambicije bez pokrića

Išlo se na Malom Kalemegdanu toliko daleko, da je predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić na novogodišnjem koktelu izjavio da će sve sem plasmana na fajnal-for Evrolige smatrati neuspehom.

Činjenica je da je Crvena zvezda u jednom trenutku bila druga, pa četvrta, pa šesta na tabeli Evrolige, a da je regularni deo na kraju završila kao deseta. Nije se Zoranu Slavniću svidelo kako je Crvene zvezda spremila igrački roster. Nije se legendi kluba dopalo, kako je sam rekao "da se kupuje kao ludak", jer je znao da to ne donosi rezultat.

Teško mu pao neuspeh Zvezde u Evroligi - Zoran Moka Slavnić

Konstruktivan predlog

Imao je Zoran Slavnić predlog za upravu KK Crvena zvezda, kako da naprave ekipu za sledeću sezonu. Tačnije, objasnio je košarkaški velikan kako bi on sklopio ekipu, a onda i preuzeo odgovornost, ako ne dođe rezultat.

- Odavno sam kazao, kako bih ja igrao. Imao bih četiri naša, četiri top stranca, a ne devet kao sada i četiri mlada, od kojih dva juniora. To smem da kažem i iza toga stojim. Pa, kad neko bude probao taj sistem i bude video da lošije prolaze, nego sad, onda ću priznati grešku - objasnio je Moka Slavnić u intervjuu za Kurir.

Nikola Đurišić

Marković želja, Đurišić siguran

Posebno je bilo zanimljiva opaska Zorana Slavnića posle konstatacije Kurira, da bi uz Nikolu Đurišića koji je već potpisao za Crvenu zvezdu, tim sa Kališa trebalo da se potrudi da angažuje i Bogoljuba Markovića, igrača NBA kluba Milvokija i Mege koji još nije okusio čari Evrolige.

- To bi bilo fantastično rešenje! To su igrači koji gravitiraju ka NBA ligi. Nisam ni hteo da ih pominjem. Kad budu obukli Zvezdin dres, onda ćemo... Takvi su nam potrebni. To se uklapa u moju ideju, da oni budu glavni. Stojim iza svega što sam rekao... Ovaj sistem "kupuj kao ludak", što više... Pa, kvantitet ne daje kvalitet! To se pokazalo da ne valja. Ova moja varijanta treba da se ispita, ne može da bude gora od ovoga što smo videli. Garantujem - zaključio je Moka Slavnić.

Bogoljub Marković

Zvezda bez srpskog DNK

Da podsetimo, KK Crvena zvezda prethodnih godina bila je sinonim za klub koji je u rosteru imao veliki broj srpskih košarkaša. Sezonu u Evroligi u protokolu su bili Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Stefan Miljenović i Dejan Davidovac.

Bio je tu u nekoliko mečeva i Uroš Plavšić, dok su se u ABA ligi i kupu skidali juniori Ognjen Simjanovski, Ognjen Radošić, Aleksej Nedeljković, Lazar Stojković i Savo Đurić.