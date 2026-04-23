Finiks nije uspeo da bude blizu brejka u prve dve utakmice, a sada će morati da odbrani domaći teren u naredne dve utakmice.

Svakako, Sansi su bili autsajder u protiv Tandera, a nakon druge utakmice sudijske odluke koje su išle na štetu ekipe iz Arizone, došle su u prvi plan.

Priča se o nejednakom tretmanu kada je reč o Šeju Gildžes-Aleksanderu koji je očigledno zaštićen od strane sudija, a pojavio se još jedan snimak koji je izazvao brojne reakcije.

Šej Gildžes-Aleksander na meču Oklahoma - Finiks Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Na snimku se vidi duel Devina Bukera (Finiks) i Džejlina Vilijamsa (Oklahoma).

Bek Finiksa je fauliran, a nakon toga je loptu bacio iza leđa i tom prilikom pogodio košarkaša protivničkog tima. Buker je izlazio u aut i pokušao je da spreči izlazak lopte.

Jeste se sve dogodilo nakon sudijskog zvižduka, ali deluje da nije bilo potrebe za tehničkom greškom.

Takvu kaznu je tražio Aleks Karuzo, a sudije su ga poslušale, pa je Buker uz zakašnjenje dobio tehničku grešku.

Pogledajte tu situaciju:

Američki košarkaš je burno reagovao, a svemu je govorio nakon utakmice.

"To mora da se ispita. Čuo sam kako Karuzo traži tehničku i oni je sude. Za 11 godina u ligi nikada nisam prozvao sudiju imenom, ali Džejms (Vilijams) je večeras bio katastrofalan. Ovo je loše za sport i njegov integritet. Ako se ovako nastavi, ljudi će početi da gledaju na NBA kao na WWE (američko rvanje)".

