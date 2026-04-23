Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Mege bio je Andrej Lučić sa 26 poena, uz četiri skoka, Pavle Bačko je postigao 19 poena, uz sedam skokova, dabl-dabl učinak je zabeležio Nikola Karalić sa 16 poena i 10 uhvaćenih lopti, dok je 16 poena i devet skokova upisao Đorđe Lilić.

U ekipi Zvezde bolji od ostalih je bio Sava Đurić sa 19 poena, uz pet skokova, a Jovan Bikić je upisao 13 poena i četiri uhvaćene lopte.

Ovo je juniorima Mege sedmi trofej u ABA ligi, a ujedno šesti uzastopni u regionalnom takmičenju.

Ranije danas u borbi za treće mesto Cedevita Olimpija je savladala Zadar sa 119:80.

(Beta)