Mege do 19 godina osvojili su titulu u ABA ligi u toj uzrastnoj kategoriji, pošto su u finalu u hali "Aleksandar Nikolić" pobedili Crvenu zvezdu sa 120:78 (32:12, 35:26, 20:22, 33:18).
JUNIORI MEGE ODBRANILI TITULU U ABA LIGI: Zvezda deklasirana u finalu
Najefikasniji u ekipi Mege bio je Andrej Lučić sa 26 poena, uz četiri skoka, Pavle Bačko je postigao 19 poena, uz sedam skokova, dabl-dabl učinak je zabeležio Nikola Karalić sa 16 poena i 10 uhvaćenih lopti, dok je 16 poena i devet skokova upisao Đorđe Lilić.
U ekipi Zvezde bolji od ostalih je bio Sava Đurić sa 19 poena, uz pet skokova, a Jovan Bikić je upisao 13 poena i četiri uhvaćene lopte.
Ovo je juniorima Mege sedmi trofej u ABA ligi, a ujedno šesti uzastopni u regionalnom takmičenju.
Ranije danas u borbi za treće mesto Cedevita Olimpija je savladala Zadar sa 119:80.
(Beta)
