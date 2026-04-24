Slušaj vest

Košarkaši Toronto Reptorsa savladali su Klivlend rezultatom 126:104 i tako smanjili zaostatak u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Istočne konferencije - 2:1.

Darko Rajaković, prvi Evropljanin koji je odveo tim u plej-of, tako je stigao i do svoje prve pobede u doigravanju.

Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Najzaslužniji za trijumf Reptorsa bio je Skoti Barns sa 33 poena, pet skokova i 11 asistencija, 33 poena ubacio je i Ar Džej Beret, dok je Marej-Bojls dodao 22.

U poraženom timu istakao se Džejms Harden sa 18 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

