Nije ovo bila Jokićeva noć!

Pravu katastrofu doživeo je Denver na gostovanju u Mineapolisu.

Minesota je savladala Nagetse rezultatom 113:96 i tako povela sa 2:1 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije.

Minesota - Denver, 3. meč NBA plej-ofa

Bio je Jokić ubedljivo najefikasniji u svom timu, ubacio je 27 poena i zabeležio čak 15 skokova, ali nije to bio onaj Nikola kog smo navikli da gledamo na terenu.

Od samog starta meča bilo je jasno da ovo neće biti njegovo veče. Ništa nije mogao da pogodi, utakmicu je otvorio sa katastrofalnih 0/6 iz igre. U nastavku meča uspeo je da popravi utisak, ali to nije bilo dovoljno.

Treba priznati da je Rudi Gober ponovo odradio fantastičan posao u odbrani. Zatvorio je sve prilaze ka košu, naterao Srbina da uzima teške šuteve, a Nikola je promašivao i ono što obično bez problema ubacije.

Postigao je na kraju 27 poena, ali je imao katastrofalnih 7/26 iz igre (2/10 za tri poena).