Ubedljiv poraz doživeo je Denver od Minesote (113:96) u trećoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa NBA lige i sada se nalazi u ozbiljnom problemu.

Minesota je u naletu i vodi sa 2:1 u seriji.

Minesota - Denver, 3. meč NBA plej-ofa Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Iako je bio najefikasniji akter meča sa 27 poestignutih poena, najbolji igrač Denvera Nikola Jokić prikazao je jednu od najgorih partija u karijeri. Propisno se ispromašivao srpski as, imao je očajnih 7/26 iz igre (2/10 za tri poena).

O lošem izdanju Srbina i čitavog tima, otvoreno je na konferenciji posle meča govorio trener Dejvid Adelman.

"On je samo promašivao. Mislim, da je trojke dobro gađao, ali je dvojke gađao preko rivala, oko reketa. To su stvari koje radi, imao je teško veče, to se dešava igračima, igrao je milion mečeva u plej-ofu, ali ovo su loše večeri. Vratiće se, ali on i svi moraju da shvate jedno, da danas nismo bili dobri ofanzivno", rekao je Adelman.

"Imali smo samo 10 izgubljenih lopti, nismo koristili fizikalnost u napadu kako bismo pomogli jedni drugima. Njihov pritisak nam je donosio manje organizovane napade. Svi su danas patili u šutu, 34 odsto iz igre, 25 odsto za tri. To nismo bili tokom sezone, ali obično sam do sada govorio tokom sezone u ovakvim situacijama da ne možemo da gubimo toliko lopti, ali to nije bio slučaj večeras. Mnogo moramo da napredujemo u napadu i da radimo na nečemu u odbrani", dodao je trener Nagetsa.