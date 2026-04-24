Pred sam start okršaja u Mineapolisu stigla je vest da Denver neće moći da računa na iskusnog Erona Gordona.

Zbog problema sa povredom levog lista omiljeni saigrač Nikole Jokića okršaj sa Timbervulvsima ispratio je u civilu.

Bio je to ozbiljan udarac za Nagetse. Njegov izostanak svakako je bio hendikep, ali ne i opravdanje za katastrofalno izdanje ekipe i ubedljiv poraz u trećoj utakmici.

Minesota - Denver, 3. meč NBA plej-ofa

Još uvek nije poznato da li će Nagetsi u četvrtoj utakmici moći da računaju na iskusnog asa.

"Nemam informacije večeras, verovatno će trenirati ujutru, pa ćemo se sastati popodne. Imam šanse da sačekam jedan dan, pa da dobijem solidan odgovor", rekao je trener Adelman nakon meča.

O povredi Gordona na konferenciji za medije govorio je i Nikola Jokić. On je otkrio je da je pre dva dana saznao da ekipa neće moći da računa na Gordona.

"Pre dva dana sam ja to znao, ja lično" rekao je Nikola.