Iako je zabeležio 27 poena i 15 skokova, Jokić je prethodne noći odigrao možda i najgoru partiju u sezoni, pa ga novinari nisu štedeli na konferenciji.

Imao je Nikola očajno šutersko veče, ubacio je samo sedam šuteva iz čak 26 pokušaja.

"Stvorili smo otvorene šuteve, ali nismo pogađali. Igrali su agresivno, visoki su, dugački, dobri defanzivci i teraju te da šutiraš preko njih. To je posebno bilo u prvoj četvrtini, a kada tako otvoriš meč - onda laki šutevi neće da uđu. Jako dobra defanzivna četvrtina za njih, jako loša ofanzivna za nas", rekao je Jokić.

Prokomentarisao je i sjajnu odbranu Minesote.

"Oni su definitivno, kao što sam rekao, činili su da razmišljaš, konstantno su bili na šutu, tu su bili veoma dobri. Čestitam im na tome", rekao je Jokić.

Svestan je Jokić da Denver mora da dobije naredni meč ukoliko želi da ostane u igri.

"Sećam se da smo se vraćali više puta u plej-ofu, ali je najvažnija sledeća utakmica. Moramo da dobijemo sledeću, da dobijemo nju, pa ćemo da vidimo. Moramo da je dobijemo", rekao je Nikola.

Nakon teških pitanja u sali se čuo komentar na srpskom jeziku.

"Sva neka negativna pitanja, ima li nešto pozitivno" zapitao se srpski novinar koji je prisustvovao konferenciji.

"Sigurno sledeća utakmica je veoma bitna, videćemo, naš fokus je na sledećoj utakmici i naš fokus je da vratimo brejk i onda je 2:2", odgovorio je Nikola na našem jeziku.

Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera Izvor: YouTube/NBA