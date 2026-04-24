Slušaj vest

Paravu katastrofu doživeli su Nagetsi u trećoj utakmici plej-of serije.

Minesota je pred svojim navijačima razbila Denver (113:96) i tako povela u seriji sa 2:1.

Minesota - Denver, 3. meč NBA plej-ofa Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Totalno nemoćno delovali su Jokić i družina tokom čitavog meča. Od samog starta bilo je jasno u kom pravcu će ići ovaj meč. Ekipa trenera David Adelman bila je bez ideje, energije i konkretnog rešenja u oba smera.

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, prikazao je jednu od najgorih partija u karijeri. Istina, ubacio je na kraju 27 poena, zabeležio dabl-dabl (27 poena, 15 skokova, tri asistencije), i bio ubedljivo najefikasniji u svom timu, ali nije to bio onaj Nikola kog smo navikli da gledamo.

U pojedinim momentima delovao je potpuno nemoćno na terenu. Šut ga nije služio, imao je katastrofalnih 2/26 iz igre (2/10 za tri poena), a upisao je i četiri izgubljene lopte.

Bio je vidno frustrinan Nikola. U finišu treće deonice, pri rezulatatu 86:66 kamera je uhvatila njegovu ljutitu reakciju na klupi.

U naletu besa, skočio je Srbin sa klupe, mahao rukama i urlao na saigrače.