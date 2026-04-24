Košarkaš Minesote Rudi Gober rekao je danas da je srpski centar Nikola Jokić najbolji igrač kojeg je čuvao tokom karijere.

"Samo pokušavam da se takmičim. Kao što sam rekao, on je najbolji ofanzivni igrač kojeg sam čuvao u celoj karijeri. Samo pokušavam da uživam u izazovu, da ga nateram da radi koliko god mogu. To je, takođe, timski rad. Nastaviću, pokušaću da ga nateram da zaradi sve što dobije, to je najveća stvar", rekao je Gober.

Minesota je pobedila Denver na svom terenu sa 113:96 i povela sa 2:1 u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Minesota - Denver, 3. meč NBA plej-ofa

I na ovoj utakmici Gober i Jokić su vodili veliku borbu, a francuski košarkaš je ponovo izašao kao pobednik.

Iako je sprski košarkaš utakmicu završio sa 27 poena i 15 skokova, imao je teško veče pošto je pogodio samo sedam od 26 šuteva iz igre, a izgubio je i četiri lopte.

Gober je utakmicu završio sa deset poena, 12 skokova i sa po tri blokade i asistencije.

Sledeća utakmica ove serije na programu je u noći subota na nedelju.