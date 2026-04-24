Talentovani reprezentativac Bosne i Hercegovine, Tarik Hrelja (19), od naredne sezone nastupaće za ekipu Mege, potvrdio je na društvenim mrežama njegov agent Miško Ražnatović.

Tarik Hrelja, novo pojačanje Mege Foto: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrelja je ove sezone nastupao za ekipu Studenta iz Banjaluke i u prvenstvu BIH prosečno je beležio 11.1 poen, 5.8 skokova i dve asistencije po utakmici.

Nastupao je za reprezentaciju BIH na Eurobasketu prošlog leta i bio je jedan od najmlađih košarkaša na turniru. Bio je u sastavu reprezentacije i u poslednjim kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo.

Ne propustiteKošarkaKAMERE UHVATILE JOKIĆA KAKO BESNI NA KLUPI! Srbin izgubio živce - nije mogao da se iskontroliše! Ovako frustriranog ga odavno nismo videli! (VIDEO)
Nikola Jokić
Košarka"SVE NEKA NEGATIVNA PITANJA" Američki novinari rešetali Jokića na konferenciji, a onda je usledio komentar na srpskom jeziku!
Nikola Jokić
Košarka"JOKIĆ JE IMAO TEŠKO VEČE" Adelman posle poraza progovorio o Srbinu: On je samo promašivao, mora da shvati...
Dejvid Adelman
KošarkaNA OVAKVOG JOKIĆA NISMO NAVIKLI - NIKAD GORE NIJE IZGLEDAO! Promašio gotovo sve, Gober ga "ugasio" (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera Izvor: YouTube/NBA