Talentovani reprezentativac Bosne i Hercegovine, Tarik Hrelja (19), od naredne sezone nastupaće za ekipu Mege, potvrdio je na društvenim mrežama njegov agent Miško Ražnatović.

Tarik Hrelja, novo pojačanje Mege

Hrelja je ove sezone nastupao za ekipu Studenta iz Banjaluke i u prvenstvu BIH prosečno je beležio 11.1 poen, 5.8 skokova i dve asistencije po utakmici.

Nastupao je za reprezentaciju BIH na Eurobasketu prošlog leta i bio je jedan od najmlađih košarkaša na turniru. Bio je u sastavu reprezentacije i u poslednjim kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo.