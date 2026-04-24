Radi se o impozantnoj nekretnini koju gradi nadomak Ljubljane. Njegova luksuzna vila u naselju Zadobrova, svega oko 500 kilometara od Beograda, polako dobija konačne obrise, a procenjuje se da će po završetku vredeti nekoliko miliona evra.

Luka Dončić je još u oktobru 2022. godine kupio veliko imanje sa postojećom kućom za čak 1,9 miliona evra. Reč je o placu površine gotovo 9.000 kvadratnih metara, smeštenom na istočnom delu Ljubljane, koji mu obezbeđuje potpunu privatnost i dovoljno prostora za izgradnju luksuznog doma po meri jednog od najboljih košarkaša današnjice.

Na toj lokaciji ranije se nalazila kuća stara oko 18 godina, površine 367 kvadrata, uz dodatnu garažu od 47 kvadratnih metara. Nakon kupovine, stari objekat je uklonjen kako bi na njegovom mestu bila izgrađena nova moderna vila.

Pošto se zemljište nalazi na području prvoklasnog poljoprivrednog zemljišta, bilo je neophodno da novi objekat prati gabarite, oblik i namenu prethodne građevine, kao i da bude podignut na istoj lokaciji.

Građevinsku dozvolu za novi objekat Dončićev fond "LD Family Trust" dobio je tokom 2023. godine, dok su radovi zvanično počeli u novembru iste godine. Projekat podrazumeva izgradnju luksuzne porodične kuće sa kompletnim spoljnim uređenjem, a prema trenutnom stanju na terenu, vila je već stavljena pod krov i ugrađeni su prozori, prenosi portal "svet24.si".

Osnovna konstrukcija objekta je završena, što znači da su podignuti noseći zidovi i krovna konstrukcija, ali posao još nije ni blizu kraja. Predstoji uređenje enterijera, završetak fasade, kao i sređivanje velikog dvorišta i prilaznih površina.

Iako se u početku spekulisalo da će nova kuća biti prizemna, sada je jasno da će vila imati više nivoa, što dodatno potvrđuje luksuzan karakter projekta. Posebnu pažnju privlači i planirana velika garaža, što ne iznenađuje s obzirom na to da je Dončić poznat kao veliki ljubitelj automobila i vlasnik kolekcije skupocenih sportskih vozila.

Mnogi su još prilikom kupovine dovodili u pitanje cenu od gotovo dva miliona evra samo za plac sa starom kućom, ali danas je jasno da je najveća vrednost upravo u privatnosti koju pruža velika parcela i izdvojena lokacija.

Vile i penthausi

Dončić već poseduje vilu pored golf terena u Smledniku, kupljenu 2019. godine za oko 1,84 miliona evra, kao i penthaus u prestižnom kompleksu "Šelenburg" u Ljubljani za koji je izdvojio 4,2 miliona evra.

Prema procenama magazina "Finans Menadžer", ukupna Dončićeva imovina već je premašila 100 miliona evra, čime se svrstava među najbogatije Slovence.

Kada vila u Zadobrovi bude završena, gotovo sigurno će postati jedna od najluksuznijih privatnih rezidencija među sportistima iz regiona.

