Crno-beli se ne nalaze na listi sankcionisanih klubova što znači da mogu bez problema da dovode nove igrače.

Na zvaničnom sajtu FIBA, na listi klubova koji su pod BAT-om, više nema Partizana.

Podsetimo, ekipa iz Humske je pod suspenziju došao nakon što je nekadašnji kapiten Kevin Pantertužio klub zbog dugovanja.

Bek Barselone je dobio spor, pa je Partizan dobio zabranu transfera.

Kevin Panter na meču protiv Zvezde Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Iz Partizana su tvrdili da klub nije u obavezi na snosi godišnji porez na lični dohodak koji važi za fizička lica čija primanja premašuju tri prosečne godišnje zarade u Srbiji.

"Partizan je u potpunosti upoznat sa ovim slučajem. Trenutna zabrana će biti vrlo brzo ukinuta, jer je to bio neophodan korak kada je reč o dogovorenom načinu isplate. Radi se o slučaju poreza Kevina Pantera u čije detalje nećemo ulaziti. Žalili smo se na ovu odluku Saveznom sudu u Švajcarskoj, a imajući u vidu da se naš klub prvi put žali Saveznom sudu, verujemo da to dovoljno objašnjava mišljenje o ovoj odluci BAT-a. Međutim, naša žalba ne obustavlja postupak. U međuvremenu obezbedićemo normalno funkcionisanje kluba, kao i ukidanje zabrane", glasilo je saopštenje Partizana tada.

Crno-beli su platili pomenutu sumu, žalili se Saveznom sudu i sada čekaju epilog u nadi da će uspeti da vrate uplaćeni novac, prenosi "Mozzart sport".

