Legendarni košarkaš je priznao očinstvo nad bebom koju je rodila filipinska glumica i manekenka Princeza Santjago. Nakon višemesečnog osporavanja i sudskog postupka, nekadašnji košarkaš Bostona je prihvatio rezultate DNK analize i potvrdio da je dečak njegov, prenosi "TMZ".

Priča je prvi put dospela u javnost početkom godine kada je protiv Pirsa podneta zvanična tužba za utvrđivanje očinstva. Princeza Santjago tvrdila je da je upravo on otac njenog sina, dok je bivši košarkaš u početku odbacivao te navode. Zbog toga je sud naložio DNK testiranje kako bi se slučaj konačno razjasnio.

Princeza Santjago, koja je poznata i kao pobednica izbora za multionacionalni Mis Filipina iz 2018. godine, danas radi kao producentkinja i organizatorka događaja u Los Anđelesu. Kako je ranije istakla, njen cilj nije bio da dođe do medijske pažnje, već da zaštiti interesa deteta.

"Ovo nije zbog drame ili pažnje, već zbog odgovornosti i onoga što je ispravno za mog sina. Podnela sam dokumentaciju za utvrđivanje očinstva nakon nekoliko pokušaja da ovo rešimo privatno. Pol Pirs je otac mog sina Kinga i samo tražim test očinstva kako bi se potvrdila istina", rekla je ona.

Nakon nekoliko meseci, stigla je potvrda, DNK analiza je pokazala da je Pol Pirs zaista biološki otac dečaka koji je dobio ime King Rafil Santjago Pirs.

Bivši NBA šampion potom je zatražio zajedničko pravno i fizičko starateljstvo nad detetom. Sa druge strane, Santjago insistira na isključivom pravnom i fizičkom starateljstvu, uz mesečnu alimentaciju od 29.811 dolara.

Takođe, zahteva 100.000 dolara za sudske troškove, kao i dodatnih 19.000 dolara za troškove trudnoće i porođaja.

Njena reakcija na Pirsov zahtev bila je veoma oštra.

"Devet meseci sam kroz ovu trudnoću prošla sama, bez finansijske pomoći i bez Polovog fizičkog prisustva. Sada, kada DNK test potvrđuje da je on otac, traži zajedničko starateljstvo?", poručila je Princeza Santjago.

Pol Pirs je tokom karijere ostavio dubok trag u NBA ligi. Punih 19 sezona igrao je u najjačem košarkaškom takmičenju na svetu, a najveći trag ostavio je u dresu Bostona, za koji je nastupao od 1998. do 2013. godine.

Sa tim klubom osvojio je šampionski prsten 2008. godine, kada je poneo i priznanje za MVP-a velikog finala. Deset puta je bio učesnik Ol-star utakmice, dok je njegov čuveni broj 34 zauvek povučen iz upotrebe u dvorani TD Garden.

