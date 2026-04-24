Juniori Mege nastavljaju teror u regionalnoj ABA ligi, pošto su u finalu pobedili vršnjake iz Crvene zvezde rezultatom - 120:78 (32:12, 35:26, 20:22, 33:18).

Pre toga, klinci iz Mege u polufinalu savladali su Cedevita Olimpija (94:82), a u čevtrtfinalu Partizan - 109:65. Momcima uzrasta do 19 godina bio je ovo šesti uzastopni regionalni pehar, a ukupno sedmi. Potpuna dominacija.

Juniori Mege šampioni ABA lige za 2026. godinu Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Pavle Bačko MVP

U finalu protiv Crvene zvezde najbolji je bio centar Pavle Bačko sa 19 poena, koji je kasnije poneo titulu MVP. Najviše koševa, ukupno 26 dao je plejmejker Andrej Lučić, dok je Nikola Karalić imao dabl-dabl učinak, od 16 poena i 10 skokova.

Jednostavno, izabranici trenera Dejana Pejića bili su bolji u svim segmentima igre od crveno-belih. Valja istaći da igrači Mege imaju znatno više iskustva u seniorskoj košarci od vršnjaka iz Zvezde, kao i svih na turniru, jer su Luiđi Suigo, Vukašin Mušikić, Ognjen Srzentić i Petar Bjelica ove sezone igrali za prvi time ekipe čiji je vlasnik menadžer Miško Ražnatović.

KK Mega juniori 2026. Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Srzentiću četvrto zlato

Zanimljivo, košarkaš Mege Ognjen Srzentić osvojio je četvrtu zlatnu medalju sa Megom u juniorskoj konkurenciji.

Kod Crvene zvezde bolji od ostalih bio je centar Savo Đurić sa 19 poena, Jovan Bikić ubacio je 13, a dosta kreativnosti pokazao je Andrej Božić. Ognjen Simjanovski imao je više nego skroman učinak od svega četiri poena i jedne asistencije, iako je igrao više od 30 minuta. Filip Raičević dao je samo devet poena.

Savo Đurić junior KK Crvena zvezda Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Tri Srbina u najboljoj petorki

U borbi za treće mesto, Cedevita Olimpija je deklasirala Zadar sa 119:80, peto mesto je osvojio FMP koji je bio bolji od Partizana sa 88:73, dok je sedma pozicija pripala ekipi Ilirije koja je bila bolja od SC Derbija - 101:79. Sve utakmice odigrane su u Beogradu, u hali "Aleksandar Nikolić".



ABA liga je izabrala najbolju petorku. Pored centra Mege Pavla Bačka mesto među najboljima zauzeli su još njegov saigrač Đorđe Lilić, zatim član Crvene zvezde Sava Đurić, Maks Ciperle iz Cedevita Olimpije i Luka Bičić iz Zadra.