PARTIZAN SAZNAO RIVALA U KLS-U! Evo kada crno-beli konačno izlaze na parket posle duge pauze!
Košarkaši Slobode iz Užica biće rivali Partizana u četvrtfinalu Superlige Srbije.
Šampioni KLS, košarkaši Zlatibora na svom trenu su pobedili su Hercegovac iz Gajdobre 97:92, a taj rezultat je odredio ko će biti rival aktuelnom šampionu Srbije.
Hercegovac je ostao bez šanse za plej-of i završio je sezonu, pa će košarkaši Partizana odmeriti snage sa Užičanima.
Prvi meč igraće se 30. aprila u Beogradu, a 2. maja ekipa Đoana Penjaroje će gostovati Slobodi u drugoj utakmici četvrtfinala Superlige.
Pomenuti Zlatibor biće rival Crvenoj zvezdi, crveno-beli igraju prvu utakmicu 29.aprila, a drugi meč prvog maja.
Ostali parovi su Mega - Borac i Spartak - FMP, a serija se igra na dve pobede.
Ideja je da četvrtfinala KLS budu završena najkasnije do 14. ili 15. maja, jer posle toga sledi Fajnal for koji će se igrati u Nišu.
Grad na jugu Srbije bi trebalo da četiri najbolje ekipe ugpsti u periodu od 21. maja, do 23. maja.
