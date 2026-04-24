to je to

to je to

Košarkaši Slobode iz Užica biće rivali Partizana u četvrtfinalu Superlige Srbije.

Šampioni KLS, košarkaši Zlatibora na svom trenu su pobedili su Hercegovac iz Gajdobre 97:92, a taj rezultat je odredio ko će biti rival aktuelnom šampionu Srbije.

Hercegovac je ostao bez šanse za plej-of i završio je sezonu, pa će košarkaši Partizana odmeriti snage sa Užičanima.

Prvi meč igraće se 30. aprila u Beogradu, a 2. maja ekipa Đoana Penjaroje će gostovati Slobodi u drugoj utakmici četvrtfinala Superlige.

Pomenuti Zlatibor biće rival Crvenoj zvezdi, crveno-beli igraju prvu utakmicu 29.aprila, a drugi meč prvog maja.

Ostali parovi su Mega - Borac i Spartak - FMP, a serija se igra na dve pobede.

Ideja je da četvrtfinala KLS budu završena najkasnije do 14. ili 15. maja, jer posle toga sledi Fajnal for koji će se igrati u Nišu.

Grad na jugu Srbije bi trebalo da četiri najbolje ekipe ugpsti u periodu od 21. maja, do 23. maja.

